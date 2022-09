Nel bolognese, picchia la ex e la ferisce al collo. Arrestato

Anni di botte, fino a romperle un braccio. E poi insulti e minacce. Lei, 39 anni, romena, lo aveva lasciato dieci anni fa, ma non era servito. Lui, un cinquantenne italiano, non aveva smesso di perseguitarla e neppure un divieto di avvicinamento lo aveva fermato. Fino all'ultimo, decisivo episodio, che per poco non costava la vita alla donna.

Il servizio di Lucia Voltan montato da Emanuele Righi