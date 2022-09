Nel regno delle auto d'epoca

Dalle Lamborghini Miura da milioni di euro ai motorini da 300. Sabato 24 e domenica 25 settembre, alla Fiera, la decima edizione di Modena Motor Gallery, mostra mercato di riferimento nazionale per auto e moto storiche e per il loro restauro. Un mercato in salute, con prezzi in ascesa. A contorno, le mostre dedicate a Nuvolari e Villeneuve e ai 60 anni della Alfa Romeo Giulia.

Nel servizio di Paolo Pini le interviste ai restauratori Lorenzo Baracca e Luigi Varesi, al car detailer Andrea Bonavita, all'organizzatore della manifestazione Mauro Battaglia e al Moto Club 2000 Modena Sandro Caprara