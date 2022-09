"Non troviamo casa", l'appello di studenti Erasmus a Ferrara

Un gruppo di studenti spagnoli Erasmus denuncia: “A Ferrara non ci sono case per noi”. Del caso parlano anche i media del loro Paese. Tra le cause il caro-affitti.

Sara Scheggia ha raccolto le loro testimonianze e l'impegno dell'Università ad affrontare la questione, intervistando Paolo Tanganelli, prorettore alla didattica dell'Ateneo