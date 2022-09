Pallacanestro, presentato il calendario

Si ricomincia da dove si era finito, ovvero dell'ennesima puntata del derby d'Italia tra l'Olimpia Milano di Ettore Messina detentrice dello scudetto e la Virtus Bologna, che mercoledì sera difenderà la Supercoppa nella seconda semifinale dopo quella fra Tortona e Sassari. La 189ima sfida tra le scarpette rosse e i bianconeri si giocherà a Brescia, nella terra di Sergio Scariolo, da poco tornato in Italia dopo il quarto europeo vinto da ct della Spagna. La nuova stagione è stata presentata nella Sala Borsa di Bologna, dove si giocava a pallacanestro fino agli anni '50.

Fra le novità dell'anno, sia in Italia che nelle coppe europee, il coach challenge, ovvero la possibilità per gli allenatori di chiamare un instant replay per costringere gli arbitri a rivalutare una decisione con l'ausilio dei monitor a bordo campo. Il gravoso impegno in Eurolega di Milano e Virtus potrebbe favorire in campionato squadre che sembrano essersi rafforzate come Venezia e Tortona. Domenica sera il debutto delle Vu nere a Napoli. Ma ad aprire il campionato alle 20.30 di sabato sarà Treviso-Reggio Emilia, che finalmente dopo tre anni tornerà a giocare nel ristrutturato PalaBigi.

Nel servizio di Nicola Zanarini, montato da Matteo Corti, le interviste a Umberto Gandini, Presidente Legabasket, e ad Alessandro Dalla Salda, Amministratore delegato Pallacanestro Reggiana.