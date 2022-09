Riecco i Fridays for Future: "Siamo al collasso climatico"

Giovani studenti, lavoratori, famiglie: in migliaia hanno dato vita al Friday for Future di Bologna, in occasione di un nuovo sciopero globale per il clima. La manifestazione ha lanciato l'ennesimo grido d'allarme sulle condizioni del pianeta a causa dell'eccessivo inquinamento, ma non sono mancati i riferimenti alla realtà locale.

Il servizio di Nelson Bova con le voci degli attivisti