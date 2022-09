San Petronio, come avrebbe potuto essere

Attraverso la tecnica del videomapping si può capire come sarebbe stata la facciata della Basilica se non fosse rimasta incompiuta. Proiettati alcuni dei disegni elaborati da grandi architetti del passato, come Andrea Palladio, Giulio Romano, Baldassarre Peruzzi, il Vignola, il Terribilia, Girolamo Rainaldi, fino a Mario Cucinella. Fino a lunedì 19 settembre.

“La piazza si accende” è un progetto di Bologna Festival.

Nel servizio di Francesca Turi, montato da Fabio Giorgetti, il direttore artistico Maddalena Da Lisca