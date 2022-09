Scuola, il liceo di Bologna dove è vietato il cellulare

Cellulari chiusi in un cassetto, alla cattedra, dal momento dell'appello sino alla fine delle lezioni. Le chiavi conservate in portineria.

E' la nuova regola in questo liceo di Bologna, che conta 530 studenti. Senza cellulare in classe anche i professori.

Nel servizio di Roberta Castellano, montato Marco Sermenghi, le voci di Elena Ugolini - coordinatrice scuole Malpighi Bologna e Marco Ferrari - preside Liceo Malpighi Bologna.