Turista tedesco salvato con massaggio cardiaco da infermiere di passaggio

Claudio Tacconi, infermiere esperto di Rianimazione del 118, che di mestiere insegna a soccorrere le persone, una settimana fa si è trovato per la prima volta a salvare una vita per strada, nel tempo libero. Un turista tedesco, poi sottoposto ad angioplastica nel reparto di cardiologia dell'ospedale Maggiore di Bologna. Ora è in rianimazione, in fase di ripresa.

Il malore una settimana fa, in Valsamoggia, sulle colline bolognesi.

Nel servizio di Roberta Castellano, con il montaggio di Dario Fabbri, la testimonianza del soccorritore e il racconto della moglie del paziente, Alessandra Buganè, originaria di Bologna.