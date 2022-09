Torna il salone del Camper, cresce l'interesse di giovani e famiglie

Dai mezzi super accessoriati alle tende di ogni forma e dimensione. Al salone del Camper di Parma - fino al 18 settembre - si possono trovare soluzioni per tutti per il turismo all'aria aperta. L'appuntamento torna dopo una stagione estiva in grande ripresa e con un vero rilancio del settore, in crescita l'interesse di giovani e famiglie.

Scopriamo la fiera nel servizio di Luca Ponzi, con le interviste ai visitatori e ad Alberto Granzotto, presidente Faita – Federcamping. Alla manifestazione è intervenuto anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia.