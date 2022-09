Tumori, torna a Bologna la Race for the Cure

L'ultima corsa nel 2019, poi due anni di stop per l'emergenza Covid. Ma quest'anno la "race for the cure" tornerà a colorare di rosa le strade del centro di Bologna per la lotta ai tumori del seno.

Appuntamento promosso dall'associazione non profit Komen Italia.

Nel servizio di Roberto Castellano montato da Dario Fabbri, le voci di Carla Faralli, presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia e Chiara Gibertoni, direttrice generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola