"Un esempio di generosità d'animo, speciale quanto la sua voce"

insert tc 11.00.01 aveva questa generosità d'animo speciale quanto la sua voce

15anni dalla morte di Luciano Pavarotti e il suo successo non si è ancora appannato. L'immagine imponente del tenore tra i tenori. le braccia aperte ad abbracciare il pubblico, il suo sorriso aperto sono ancora familiari a tutti. Così come la sua voce chiara ed espressiva, un timbro inconfondibile.

Abbiamo incontrato la compagna Nicoletta Mantovani nella casa appena fuori Modena che era il suo rifugio ed ora è diventata un museo per ricordarlo. Tante memorabilia, ma anche tanta vita e passione

insert 11.30 .23 attraverso la sua voce è riuscito a toccare i cuori anche di chi non amava l'opera

nella seconda parte della sua carriera, ha cercato di coniugare la solidarietà con la voglia di portare la lirica il piu' vicino possibile alla gente . Il Pavarotti and friends è stato un evento che ha portato la mousica internazionale a modena per 10 anni

insert tc 11.31.38 quest'anno sarebbero stati... anno prossimo ....di farcela