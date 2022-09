Sbandieratori, corteo in costumi d'epoca, i duelli tra cavalieri con le lance. Domenica 11 settembre la Giostra medievale è tornata ad animare piazza del Popolo a Cesena dopo ben 184 anni di assenza. Quattro i cavalieri che - in rappresentanza dei 12 quartieri - si sono sfidati all'ombra della Rocca per conquistare il Palio.