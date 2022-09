Vaccini Omicron, in arrivo le prime dosi

Sono in consegna in queste ore in Emilia-Romagna i nuovi vaccini anti-covid aggiornati alla variante omicron. Le prime 345 mila dosi Pfizer destinate alla regione da lunedì 12 settembre verranno distribuite ai punti vaccinali attivi, mentre quelle di Moderna arriveranno a fine mese.

I vaccini bivalenti sono stati autorizzati dai 12 anni in su, ma la raccomandazione delle autorità sanitarie è di dare priorità in questo momento alle quarte dosi per i fragili e per gli over 60.

Il servizio di Sara Scheggia, con il montaggio di Matteo Corti