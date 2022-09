Il nuovo piano di sviluppo rurale

Via libera della Giunta ai finanziamenti per i programmi di sviluppo 2023-2027. Le risorse, in parte provenienti dall'Unione Europea, sono in aumento rispetto alla scorsa programmazione, con 132 milioni in più.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone, montaggio di Andrea Neri, le interviste all'assessore all'Agricoltura Regione Emilia Romagna Alessio Mammi e al presidente della Regione Stefano Bonaccini