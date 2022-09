Le notti del liscio illuminano la Romagna

Il pop italiano rende omaggio al liscio. Max Gazzè ospite d'eccezione a Rimini alla settima edizione della notte del liscio, rassegna che rende omaggio alla tradizione folk della Romagna.

Sul palco di piazza Cavour Gazzè con la sua band porta i successi che lo hanno consacrato come uno degli interpreti più originali della scena musicale contemporanea. E poi via alle danze sul finale con classici a ritmo di valzer, polka e mazurca in duetto con Mirko Casadei e la sua PoPular Folk Orchestra. una serata dedicata all'indimenticato re del liscio Raoul Casadei

Un'altra big protagonista della Grande festa del liscio a Forlì. La voce di Iva Zanicchi, che dona al pubblico le sue canzoni più amate e duetta con le star del liscio, trascina una piazza Saffi gremita nel tributo a secondo Casadei, figura fondamentale dell'identità romagnola.

Il servizio di Maria Chiara Perri.