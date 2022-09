Una famiglia su 3 in regione rischia di non poter accendere i termosifoni

Non poter accendere con regolarità i termosifoni d'inverno, non avere il raffrescamento nell'estate torrida, essere costretti a centellinare l'utilizzo di elettrodomestici come lavatrice, forno, aspirapolvere. E' la povertà energetica. In Emilia Romagna colpisce un minimo di quasi 268mila persone e un massimo di oltre 446mila. 9 milioni in tutta italia. Sono le stime di uno studio della Cgia, associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, su dati Istat e dell'Osservatorio sulla povertà energetica risalenti al 2020, quindi ben prima della crisi del caro bollette iniziata a fine 2021 e ancora in corso.



Per la nostra regione la percentuale di nuclei famigliari energeticamente vulnerabili è tra il 6 e il 10 per cento del totale, un massimo di circa 201mila famiglie. Frequenza considerata bassa rispetto a quella di altri territori, soprattutto nel Mezzogiorno, dove la povertà energetica può coinvolgere fino a una famiglia su 3. Ma la situazione, è l'allarme di Cgia, è destinata ad aggravarsi con gli ultimi rincari.

Il servizio di Maria Chiara Perri.