La soddisfazione del centro destra

Centro destra prima coalizione dell'Emilia Romagna con il 38,9 per cento, con Fratelli D'Italia elemento trainante che si attesta al 25 per cento.

Soddisfazione di Galeazzo Bignami lo stratega in Regione del partito di Giorgia Meloni che guarda già alla formazione del Governo e lancia un messaggio alle amministrazioni locali: “Il confronto sui progetti sarà serrato”.



La Lega ha ottenuto in Emilia Romagna poco più del 7 e mezzo per cento, un risultato che ridimensiona il partito di Salvini, “ma che consolida la coalizione”, dice Jacopo Morrone, già sottosegretario di Governo che ha vinto all'uninominale nel collegio di Rimini.

Forza Italia, terzo ed ultimo partito della coalizione che entrerà in parlamento. “Saremo l'anima europeista e liberale”, dice il coordinatore regionale Enrico Aimi.

Il servizio di Paolo Pini