Verso il Cersaie

In attesa del via il 26 settembre, oggi a Bologna l'anteprima del Cersaie, il salone della ceramica, settore che in regione vale l'80% della produzione nazionale. Gli operatori del settore esprimono la loro preoccupazione per la tenuta del comparto, visto l'aumento esponenziale dei costi dell'energia.

Nel servizio di Paolo Pini (montaggio Andrea Neri) le interviste a:

Giovanni Savorani - Presidente Confindustria ceramica

Emilio Mussini - Vicepresidente Confindustria ceramica