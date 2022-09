Una statua per ricordare l'impegno di Dalla Chiesa

A 40 anni dall'attentato in cui perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Palermo per mano della mafia, la città di Parma ricorda il suo impegno dedicandogli un busto in marmo, scoperto stamattina a Palazzo Ducale.

Dalla Chiesa è sepolto insieme alla moglie Manuela Setti Carraro al cimitero della Villetta a Parma, città d'origine del padre. Nell'agguato morì anche l'agente di scorta Domenico Russo.



Alle commemorazioni a Parma presente anche la figlia Simona, intervistata nel servizio di Luca Ponzi insieme al Prefetto Antonio Lucio Garufi e al Generale Davide Angrisani, Comandante Legione Carabinieri Emilia-Romagna.