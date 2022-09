Ostacoli, arrampicate e trazioni: quando l'allenamento è "spartano"

Andiamo alla scoperta di una disciplina sportiva non ancora riconosciuta dal Coni ma sempre più amata, l'Obstacle Course Race.



A Sala di Cesenatico c'è il campo d'allenamento più grande in Italia, dove gli atleti si preparano per i prossimi appuntamenti. Tra questi, la Spartan Race a metà settembre a Misano Adriatico.

Il servizio di Francesco Rossi.