Singolare iniziativa di un gruppo di genitori di alunni della scuola Mazzini di Piacenza. Stanchi di vedere i propri figli in pericolo per il continuo attraversamento di auto davanti all'ingresso delle aule, hanno disegnato delle zebre sul manto stradale, per segnalare la mancanza di strisce pedonali.

Il servizio di Antonio Boschi