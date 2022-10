Caro energia, "Senza contributi potremmo chiudere e mandare il personale in cassa integrazione"

In Emilia-Romagna le scuole parificate private cattoliche, tra materne e nidi, sono il 30% del totale. Anche questi istituti sono in difficoltà a causa del caro energia. E' la Fism a lanciare l'allarme da un convegno a Modena: “I rincari in alcuni casi sono arrivati al 300%. Se non arrivano contributi, nei prossimi mesi potremmo essere costretti a chiudere le scuole e a mandare il personale in cassa integrazione”, ha detto il presidente regionale Luca Iemmi al microfono di Francesco Satta.

Nel servizio anche l'intervista al presidente della Regione Stefano Bonaccini