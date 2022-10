Covid, Emilia Romagna tra le regioni ad alto rischio

È stata la settimana della risalita. Il numero dei casi diagnosticati di Covid continua a crescere in maniera costante e veloce. L'ultimo bollettino regionale evidenzia oltre quattromila nuovi contagi: positivo in pratica un tampone su due e si contano ancora otto morti. Dai dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore della sanità e Ministero della Salute, l'Emilia Romagna rientra tra le sei regione ad alto rischio.

A preoccupare sono anche gli effetti di una possibile "doppia ondata" combinata di covid e influenza. La raccomandazione, dunque è quella di proteggere la popolazione con le vaccinazioni e di non abbandonare l'uso delle mascherine.

Il servizio di Luana Mazza, montaggio di Dario Collina.