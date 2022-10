Cuore in forma con controlli regolari e stile di vita sano

In coda in piazza Nettuno per controllare, gratuitamente, la pressione e il peso, ma anche per uno screening specifico sulla fibrillazione atriale asintomatica. Tantissime persone all'iniziativa dell'Azienda Usl di Bologna "Tieni in forma il tuo cuore": una giornata dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Emilia-Romagna e provocano circa 16 mila decessi all'anno. Uno dei maggiori fattori di rischio è l'ipertensione, di cui soffre un terzo della popolazione.

Negli stand si promuove l'importanza di fare movimento e adottare sani stili di vita, per prevenire infarti e altre malattie del cuore.

E c'è pure la possibilità di vaccinarsi contro herpes zoster, pneumococco e tetano. Ma, vista la risalita dei contagi, dalla Regione resta soprattutto l'invito a sottoporsi alla quarta dose anti-covid, come barriera per evitare la malattia grave.

Nel servizio di Roberta Castellano, montato da Dario Collina, le interviste a:

Gianni Casella - Direttore Cardiologia dell'Ospedale Maggiore di Bologna

Raffaele Donini - Assessore regionale alla Salute.