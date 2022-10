Esplosione nella notte: rapinato un supermercato

Un gruppo di malviventi intorno alle 23 30 ha fatto esplodere il caveau del supermercato Esselunga del quartiere santa viola a Bologna riuscendo a prelevare 100 mila euro. ingenti i danni. Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra mobile e della scientifica di bologna per i rilievi. Diverse persone sono corse in strada in strada dopo avere sentito l'esplosione.

Il servizio di Samuele Amadori montato da Andrea Neri