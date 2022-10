Festival De Genere, tre giorni nel segno di inclusione e diversità

Dal torball - sport inclusivo praticato da non vedenti - alla musica, scambi e momenti di socialità per abbattere le differenze. A Gambettola la tre giorni del Festival De Genere per parlare di inclusione.

Nel servizio di Giovanna Greco le interviste a Sara Golinucci - Docente di sostegno Istituto Professionale Versari Macrelli, a Ielia Serra - Presidente Associazione Voce Amaranto APS e al rapper Moder.