Giornata delle vittime sul lavoro, in regione infortuni in aumento

Crescono del 17% nei primi mesi del 2022 gli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna, a dirlo il report ANMIL presentato in occasione della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Manifestazioni in tutta Italia, con Samuela Amadori siamo stati a Vignola - nel Modenese. Nel servizio le interviste ad Antonio Masella Presidente ANMIL Modena e alla sindaca di Vignola Emilia Muratori - insieme ad altre testimonianze.