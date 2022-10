Il salvataggio della Viking Sea

Il 17 settembre - in un'eccezionale ondata di maltempo - la nave da crociera norvegese Viking Sea aveva rotto i cavi di ormeggio all'interno del Porto di Ravenna. Per recuperare l'imbarcazione - con 1000 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio - e metterla in sicurezza per ore sono state in campo le motovedette della Guardia Costiera.

Nel video le comunicazioni e i soccorsi in quei momenti concitati