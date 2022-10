Incidente in A4, i funerali delle sette vittime allo stadio di Riccione

Mercoledì 12 rientreranno a Riccione le salme delle sette vittime dell'incidente sulla A4 a San Donà di Piave. Dopo la camera ardente, giovedì 13, alle 14:30 si terranno i funerali, in una cerimonia unica per tutti, come voluto dalle famiglie, che sarà presieduta dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi.

Le esequie si terranno allo stadio e potranno assistere circa 8mila persone.

Il servizio di Lucia Voltan (montaggio Andrea Neri)