La pubblicità racconta le origini della moda e del made in Italy

Manifesti, riviste, cataloghi: 150 opere che raccontano le origini della moda e del made in Italy tra fine ‘800 e inizio ’900, attraverso la pubblicità e non solo. E' la mostra allestita fino all'11 dicembre alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma.

Al microfono di Luana Mazza (servizio montato da Dario Collina) il direttore della Fondazione Stefano Roffi