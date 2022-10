Donne in strada per dire no alla violenza di genere e per ricordare Cecilia Hazana - uccisa dall'ex Mirko Genco in un parco di Reggio Emilia.

La manifestazione si era tenuta nel novembre 2021 a poche ore dal femminicidio della 34enne e aveva visto una grande partecipazione. L'avevamo seguita con Giulia Bondi, nel servizio le voci delle partecipanti