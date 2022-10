Le voci dal corteo

Il corteo 'Convergere per Insorgere' è stato organizzato da Fridays For Future Bologna, ex operai della Gkn, Rete Sovranità alimentare Bologna, Assemblea No Passante e diverse realtà del territorio insieme ai sindacati di base. Una rete accomunata dalle rivendicazioni contro il capitalismo e per la giustizia climatica: oltre alla contrarietà al Passante di mezzo, anche la protesta contro il caro bollette e il governo appena insediato.

Le voci di alcuni di loro nel servizio di David Marceddu.