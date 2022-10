Il Teatro Due di Parma inaugura la nuova stagione con “Mezz'ore d'autore”, spettacoli lunghi trenta minuti. Sono sei registe donne a dirigerli. I testi sono stati scelti tra gli oltre 300 inviati alla Fondazione in seguito alla pubblicazione di un bando. Uno spaccato di mondo contemporaneo e l'occasione per riflettere sui diritti, che non sono mai acquisiti per sempre.

Nel servizio di Luca Ponzi le interviste a Paola Donati, direttrice del Teatro Due, Veronica Cruciani, regista, Serena Sinigaglia, regista, Monica Nappo, regista