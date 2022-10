"Vi ricorderemo danzanti e felici"

Sono tanti gli amici del Centro 21 che hanno partecipato al funerale dei cinque ragazzi e dei due accompagnatori. E in tanti hanno conosciuto in questa occasione una preziosa realtà di Riccione votata all'inclusione. Tutte le vittime appartenevano all'associazione di volontariato per la dignità di persone down e disabili.

Le parole con cui i volontari del centro hanno ricordato i compagni scomparsi nel tragico incidente nel servizio di Virginia Novellini