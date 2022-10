Omicidio Chinni, a processo il cugino

Rinviato a giudizio il 72enne Fabio Ferrari per l'omicidio della cugina Natalia Chinni, insegnante in pensione, uccisa il 29 ottobre del 2021. Il dibattimento al via il 25 gennaio. A processo anche la moglie di Ferrari, Loredana Bicocchi.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo montato da Fabio Giorgetti le interviste a Franco Oliva, difensore dell'imputato e Mario Bonati, avvocato parte civile