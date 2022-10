Ottobre caldo e secco, un evento climatico estremo

Questa ottobrata calda, con temperature alte, assenza di precipitazioni e fiumi in secca, è da considerare un evento estremo, alla pari di alluvioni, tornado e grandine. E' l'opinione di Luca Lombroso, meteorologo dell'Osservatorio Geofisico di Modena, che ne ha parlato ospite di Buongiorno Regione.

Bisogna comunque sempre essere pronti ad affrontare emergenze, ha sottolineato, e quindi è importante seguire le allerte meteo, contrassegnate da colori, come se fossero un semaforo: con il rosso ci si ferma, perché il pericolo è alto; con arancione e giallo, bisogna rallentare e cambiare i nostri programmi. E "verde non significa che siamo in sicurezza assoluta - ha detto Lombroso - perché normalmente siamo sicuri, ma può succedere qualcosa di molto grosso".

Il servizio, montato da Marco Sermenghi, è di Roberta Castellano.