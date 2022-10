Rimini, sequestro di 12 milioni a imprenditore calabrese

Un imprenditore di origini calabresi e da anni attivo in Romagna è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro per un valore che supera i 12 milioni di euro. Per la Procura l'uomo era in possesso di beni “sproporzionati” rispetto ai redditi dichiarati.

Il servizio di Pasquale Notargiacomo con il montaggio di Matteo Cotugno