Giornata tragica sulle strade della Romagna: tre morti in due incidenti a poca distanza l'uno dall'altro.

Uno è accaduto sulla E45, allo svincolo di San Carlo, non lontano da Cesena: deceduta una coppia di anziani, ferito grave il figlio.

L'altra vittima in uno scontro tra due auto sulla Statale 16 Adriatica a Rimini.

Il servizio di David Marceddu