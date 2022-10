Strage in A4, mercoledi l'arrivo delle salme

Un picchetto in onore delle sette vittime della strage in A4. Questa l'iniziativa che il comune di Riccione ha deciso di organizzare per salutare il triste rientro delle salme da San Donà di Piave. I funerali, officiati dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, si terranno giovedì alle 14,30 allo stadio comunale Italo Nicoletti in via Forlimpopoli. Ma intanto verrà aperta la camera ardente, dalle 15, al palazzetto dello sport per l'ultimo addio a Massimo Pironi, Romina Bannini, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri, tutti morti in quel terribile incidente in A4 venerdì scorso.

L'amministrazione sta cercando volontari per il picchetto.

Il servizio di Samuele Amadori