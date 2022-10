Tragedia sulla strada, muore un 15enne

Terribile tragedia sulle strade del Ravennate. Nel primo pomeriggio di venerdì 21 ottobre su via Bastia - all'altezza di Santa Maria in Fabriago, frazione di Lugo - un'auto si è scontrata frontalmente con un camion. Alla guida della macchina un 21enne, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena, e al suo fianco il fratello di 15 anni, che ha perso la vita nell'incidente.

