Tre miliardi per l'Emilia-Romagna dal Recovery Plan

Il rilancio dell'Emilia Romagna attraverso i fondi europei. Se n'è discusso in Regione in un incontro, sono tre miliardi la somma di investire entro i tempi previsti. Risorse utili per diversi scopi dalla transizione ecologica, alla mobilità sostenibile, alla riqualificazione delle città.

Nel servizio di Francesco Tomei - montato da Andrea Neri - le interviste a Massimo D'eufemia - Responsabile programmi europei Cassa depositi e prestiti, ad Emma Petitti - Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e a Valentina Castaldini - Coordinatrice commissioni bilancio e politiche economiche.