Uomini che piantavano alberi

In occasione della ricorrenza del corpo designato alla tutela dell'ambiente, oggi Carabinieri forestali, una mostra fotografica e di documenti inediti a San Giorgio in Poggiale a Bologna, racconta l'impresa dei rimboschimenti in Appennino. Uno spaccato della vita in montagna nel secolo scorso.

Nel servizio di Francesco Satta montato da Matteo Corti le voci del comandante della Regione Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna, generale Fabrizio Mari, il presidente dell'Accademia Nazionale dell'Agricoltura, che ha collaborato alla mostra, Giorgio Cantelli Forti, e uno dei curatori, Pierangelo Bellettini.