A Bologna si è tenuta un'assemblea pubblica, a pochi metri dall'incrocio tra via Azzurra e via Vizzani. Lì, sabato 22 ottobre, ha trovato la morte Luisa Giovannini, schiacciata da una vettura guidata da un 39enne con la patente revocata e ora in carcere.



Il servizio di David Marceddu con le immagini di Giacomo Lagrasta e il montaggio di Andrea Neri