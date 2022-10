Terza sconfitta su quattro partite per la Virtus Bologna in Eurolega. Sul caldissimo campo di Belgrado, davanti a oltre 10mila spettatori, i bolognesi sono subito andati in grande difficoltà, non riuscendo ad arginare l'attacco avversario. Finisce 90 a 62 per la formazione serba.

Il servizio di Nicola Zanarini con il montaggio di Alessandro Cazzuffi