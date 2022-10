In piazza (ancora) per chiedere pace

A Ferrara, in piazza Trento e Trieste, una domenica dedicata alla pace. La comunità ucraina ha organizzato una manifestazione per chiedere, ancora una volta, lo stop alla guerra che sta devastando il loro Paese.



La mobilitazione, soprattutto delle parrocchie, ortodosse e non, continua a sostegno dei rifugiati. L'arcidiocesi a Comacchio ha messo a disposizione locali dove i bambini ucraini possono passare le ore dopo la scuola, per essere aiutati con i compiti e per attività pomeridiane.



Il servizio di Samuele Amadori.