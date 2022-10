Per il no al doppio incarico la protesta degli allenatori

Sanzioni fino a 100mila euro per i club se il mister è impegnato anche con nazionali estere. Gli allenatori si sentono “incatenati” e si sono rivolti a una legale. Ma la Lega rivendica la regola, che non esiste fuori dall'Italia o in altri sport. Nel servizio di Giulia Bondi le interviste ad Andrea Giani, allenatore di Modena e Francia, Roberto Piazza, allenatore di Milano e Olanda, Elisabetta Frate, avvocata, Massimo Righi, presidente Lega pallavolo Serie A, Radostin Sojcev, allenatore e Matteo De Cecco, secondo allenatore Piacenza e Slovenia