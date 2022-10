Emergenza abitativa in crescita, a Calderara con il co-housing rinasce un condominio

Il “Garibaldi 2”, così è chiamato lo stabile, diventerà un condominio con appartamenti ad affitto calmierato riservati a giovani coppie, famiglie con figli piccoli, anziani soli o studenti fuorisede che non trovano casa. Il progetto si propone di creare un vicinato fondato sulla solidarietà e sulla condivisione degli spazi comuni. Tutto questo mentre cresce l'emergenza abitativa, a Bologna sono 1.200 in più le domande per il contributo affitto pervenute al comune rispetto al 2021. Quasi undicimila le istanze complessive, in aumento dell'11 per cento, un record di richieste.

Nel servizio di Nelson Bova le interviste a Ilaria Avoni presidente cooperativa Piazza Grande e Giampiero Falzone sindaco di Calderara di Reno