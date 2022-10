I piatti in piazza, riempiti dal Cefa

Successo a Bologna, in Piazza Maggiore, per l'iniziativa della onlus Cefa “Riempi il piatto vuoto”. Decine di volontari e semplici cittadini hanno partecipato alla raccolta solidale per portare cibo nelle mense dedicate ai bisognosi. Grazie alle donazioni, sono stati raccolti fondi da destinare alle comunità in Africa dove l'organizzazione è attiva coi suoi progetti di sviluppo solidale, come l'Etiopia.



L'iniziativa, legata alla giornata mondiale dell'alimentazione del 16 ottobre, ha chiuso il festival della cooperazione “Gente strana”, che quest'anno ha visto il Cefa festeggiare 50 anni di attività.



Il servizio di Marino Cancellari, montato da Andrea Neri. Nell'intervista, la direttrice del Cefa Alice Fanti.