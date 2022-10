Fattore R, la Romagna e le sfide del futuro

A “Fattore R”, il Romagna Economic Forum, si è parlato anche di presente e futuro delle imprese delle province romagnole, minacciate in questi mesi dal caro energia e dall'aumento del costo del denaro. Momento complicato che, secondo gli analisti, dovrebbe proseguire anche nel 2023.

Secondo Confindustria Romagna, dopo un 2021 di ripresa post-pandemica e un primo semestre 2022 in crescita ci aspettano tempi difficili.



''Non invidio il prossimo ministro dell'economia - commenta Lucrezia Reichlin, economista e ospite di punta della manifestazione insieme al sociologo Francesco Morace - perché si troverà in uno scenario di enorme complessità, forse il più complesso dopo quello della crisi del debito del biennio 2011-2012".

Il racconto della giornata nel servizio di Marino Cancellari, montato da Angelo Gorizzizzo.