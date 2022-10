Duecento anni del corpo Forestale

Nella biblioteca di San Giorgio in Poggiale “Gli uomini che piantavano alberi”, esposizione di scatti d'epoca, ripercorre la storia dei forestali e la loro importanza per la tutela delle aree montane in Emilia Romagna.

Nel servizio di Francesco Satta le interviste a Fabrizio Mari, comandante carabinieri forestale Emilia Romagna, Giorgio Cantelli Forti, presidente Accademia nazionale di agricoltura e Pierangelo Bellettini, co-curatore mostra.